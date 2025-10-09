“Orgullosos”: El tremendo mensaje que dedicó Japón a Chile tras quedar eliminado del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Japón dijo adiós al Mundial Sub 20 de una manera increíble. Los nipones perdieron 1-0 este miércoles ante Francia por los octavos de final después de errar al menos siete ocasiones claras de gol.

Un penal en el cierre del tiempo extra convertido por Lucas Michal le permitió a los galos sobrevivir a un cruce complicadísimo, instalándose entre los ocho mejores de la cita planetaria.

A pesar del resultado, Los Samuráis Azules se ganaron el cariño de los hinchas chilenos, lo que fue retribuido de una particular manera.

Japón agradece el cariño de los hinchas en Chile

Tras la derrota, el plantel del elenco asiático dejó un mensaje en el que valoró el respaldo de la fanaticada que los alentó en todo el certamen.

"Muchas gracias Chile. Estamos muy orgullosos de vuestra cultura. Japón Sub 20", escribieron en una pizarra junto a una bandera.

La imagen fue compartido por las redes sociales de la ANFP y rápidamente se transformó en viral, donde los usuarios reconocieron esa conexión especial.

A lo largo del Mundial Sub 20, Japón logró tres victorias en la fase de grupos y una caída en las rondas de eliminación directa, marcando un total de siete goles y recibiendo solamente uno.

