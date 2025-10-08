Francia aprovecha una insólita farra de Japón y se mete en cuartos de final del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Francia logró un sufrido triunfo por los octavos de final del Mundial Sub 20, luego de vencer 1-0 a Japón este miércoles en el Estadio Nacional.

Ante un gran marco de público, los nipones fueron ampliamente superiores, pero pagaron carísimo el no concretar y terminaron despidiéndose de la cita planetaria.

Si bien los Samuráis Azules prácticamente borraron de la cancha a los galos, fueron muy ineficaces y desperdiciaron al menos seis ocasiones claras de gol, incluyendo dos tiros en los postes.

Esta situación obligó a extender el encuentro al tiempo extra, donde los asiáticos tuvieron un nuevo cabezazo en el palo ante un elenco europeo que solamente apretó en una oportunidad al arquero Alex Pisano.

El increíble final de Francia vs Japón

En el cierre del alargue se dio una situación increíble: Una mano en el área le otorgó un penal a Francia a los 120 minutos.

Pese al cambio de arquero, Lucas Michal le pegó con categoría y le permitió a Les Bleus ganar un compromiso en el que simplemente no tenía por donde.

Con este resultado, los galos se metieron entre los ocho mejores y chocarán contra Noruega el próximo fin de semana.