Japón vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Japón y Francia se enfrentan este miércoles en un nuevo partido por el Mundial Sub 20, chocando por los octavos de final.

Los nipones llegan al encuentro como uno de los dos equipos que tienen 100% de rendimiento, ganando el Grupo A en el que estuvo Chile.

Por su parte, el conjunto galo clasificó como uno de los mejores terceros, siendo superados en su zona por Estados Unidos y Sudáfrica.

Japón vs Francia por el Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Japón ante Francia será transmitido por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el compromiso por los octavos de final del Mundial Sub 20 lo podrás ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Japón vs Francia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran duelo por la cita planetaria, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Japón vs Francia?

El cotejo entre asiáticos y europeos comienza a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 8 de octubre, disputándose en el Estadio Nacional.