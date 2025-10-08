Japón vs Francia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Japón quiere seguir con su rendimiento perfecto en el Mundial Sub 20. Los nipones se miden a Francia en un atractivo partido por los octavos de final.
Miércoles 8 de octubre de 2025 | 15:18
Japón y Francia se enfrentan este miércoles en un nuevo partido por el Mundial Sub 20, chocando por los octavos de final.
Los nipones llegan al encuentro como uno de los dos equipos que tienen 100% de rendimiento, ganando el Grupo A en el que estuvo Chile.
Por su parte, el conjunto galo clasificó como uno de los mejores terceros, siendo superados en su zona por Estados Unidos y Sudáfrica.
El partido de Japón ante Francia será transmitido por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, el compromiso por los octavos de final del Mundial Sub 20 lo podrás ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran duelo por la cita planetaria, debes realizar los siguientes pasos:
El cotejo entre asiáticos y europeos comienza a las 20:00 horas de Chile de este miércoles 8 de octubre, disputándose en el Estadio Nacional.