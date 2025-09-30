VIDEO | Así reaccionó el capitán de Japón a las celebraciones animé de figura de la U - Chilevisión

Rion Ichihara, capitán de la selección de Japón Sub 20, reaccionó a las celebraciones del chileno Javier Altamirano, quien acostumbra a hacer guiños a series animé cuando celebra un gol.

En el debut de los asiáticos en el Mundial Sub 20, Ilchihara llamó la atención de los chilenos tras abrir el marcador desde los 12 pasos y celebrar imitando una pose de Izuku Midoriya del anime My Hero Academia.

Es por eso que, al finalizar el encuentro, un periodista de RadioSport se acercó a él en zona mixta para mostrarle las celebraciones del volante azul.

La reacción del capitán de Japón a celebraciones de animé de Javier Altamirano

En el video, se ve cómo el periodista le muestra a Rion Ichihara imágenes de Altamirano, a Luffy y Trafalgar Law de One Piece, Goku de Dragon Ball y otras poses propias de Naruto.

“Están muy bien, pero hay muchos animes interesantes; igual es importante aclarar que el anime no es solo Dragon Ball y One Piece. Hay muchas más series interesantes para ver”, comentó el futbolista asiático.

En la misma línea, el defensa central del RB Omiya de la segunda división de Japón aprovechó la instancia para recomendar algunas series.

“Te puedo recomendar Attack on Titan. Ahora mismo estoy viendo My Hero Academia, de ahí saqué mi celebración”, concluyó.