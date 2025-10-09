Golpazo: La mala noticia que recibió Argentina con miras a los cuartos del Mundial Sub 20 - Chilevisión

Un sabor agridulce dejó para Argentina la clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub 20, instancia a la que accedieron tras golear 4-0 a Nigeria.

La Albiceleste estuvo implacable y venció a Las Súper Águilas en el Estadio Nacional, retornando a la ronda de los ocho mejores de la cita planetaria juvenil luego de 14 años.

Pese al contundente triunfo, el equipo trasandino no festejó tanto debido a que se ratificó una importante baja de cara al siguiente partido.

Argentina pierde a Álvaro Montoro

Se trata de Álvaro Montoro, volante ofensivo del equipo que sufrió nada menos que la fractura de la clavícula derecha en el duelo frente a los africanos.

El jugador del Botafogo tuvo que ser reemplazado a los 38 minutos del primer tiempo por Gianluca Prestianni, saliendo con muchísimo dolor.

A través de un comunicado, el cuerpo médico de Argentina confirmó que el joven de 18 años será operado en Buenos Aires producto de la lesión.

Con esto, el entrenador Diego Placente pierde a una pieza fundamental de cara al choque contra México por los cuartos de final del Mundial Sub 20, el que se disputará el sábado 11 de octubre.