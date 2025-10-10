Chile vs Perú: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido amistoso - Chilevisión

La Selección Chilena afronta un nuevo partido con miras al nuevo proceso, chocando este viernes ante su similar de Perú en un amistoso internacional.

Tras el término de las Eliminatorias, La Roja arranca una nueva era en encuentro que se juega en nuestro país, buscando agarrar ritmo de cara a los próximos desafíos.

Pensando en este duelo, el entrenador Sebastián Miranda cuenta con piezas importantes como Javier Altamirano, Ben Brereton y Lucas Cepeda, quienes apuestan a comandar el plantel nacional.

Chile vs Perú por amistoso internacional: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Perú será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, esta nueva edición del Clásico del Pacífico la podrás ver online y completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Perú GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el amistoso internacional, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile ante Perú?

El compromiso de La Roja contra La Bicolor inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 10 de octubre, disputándose en el Estadio Bicentenario de La Florida.