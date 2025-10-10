Chile vs Perú: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido amistoso - Chilevisión

La Roja recibe a Perú en el arranque de un nuevo proceso, partido que se disputa en el Estadio Bicentenario de La Florida.
La Selección Chilena afronta un nuevo partido con miras al nuevo proceso, chocando este viernes ante su similar de Perú en un amistoso internacional.
Tras el término de las Eliminatorias, La Roja arranca una nueva era en encuentro que se juega en nuestro país, buscando agarrar ritmo de cara a los próximos desafíos.
Pensando en este duelo, el entrenador Sebastián Miranda cuenta con piezas importantes como Javier Altamirano, Ben Brereton y Lucas Cepeda, quienes apuestan a comandar el plantel nacional.
El partido de Chile ante Perú será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, esta nueva edición del Clásico del Pacífico la podrás ver online y completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el amistoso internacional, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso de La Roja contra La Bicolor inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 10 de octubre, disputándose en el Estadio Bicentenario de La Florida.