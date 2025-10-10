A qué hora juega Chile HOY vs Perú el amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena afronta un nuevo desafío internacional este viernes, midiéndose a Perú en un partido amistoso.

Finalizado el proceso rumbo al Mundial 2026, La Roja pone todos sus focos en ir agarrando ritmo para cerrar bien el año y preparar un equipo rumbo al nuevo proceso.

De hecho, el cuerpo técnico decidió convocar a tres jugadores que acaban de jugar el Mundial Sub 20. Se trata de Ian Garguez, Agustín Arce y Lautaro Millán.

Amistoso internacional: ¿A qué hora juega Chile vs Perú?

El partido de Chile ante Perú inicia a las 20:00 horas de Chile de este viernes 10 de octubre.

El compromiso se disputa en el Estadio Bicentenario de La Florida, recinto en el que se espera una importante cantidad de hinchas.

¿Dónde ver el partido de Chile vs Perú?

El encuentro del combinado nacional contra La Blanquirroja será transmitido en vivo por Chilevisión, donde encontrarás una completa cobertura.

Adicionalmente, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás disfrutar completamente gratis este esperado cotejo.

¿Qué se viene para Chile tras el amistoso ante Perú?

El próximo desafío de La Roja será a mediados de noviembre, mes en el que afrontará otros dos amistosos ante Perú y Rusia.