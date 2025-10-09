Con Junior Fernandes y Nicolás Castillo en ataque: Así formó La Roja en su último amistoso ante Perú - Chilevisión

Este viernes la Selección Chilena se volverá a medir a Perú en un amistoso internacional después de siete años. Ambos equipos llegan con planteles totalmente distintos.
Jueves 9 de octubre de 2025 | 15:48
Este viernes la Selección Chilena enfrentará a Perú en un nuevo amistoso internacional de cara al nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.
Han pasado siete años de la última vez en que ambos países disputaron un encuentro de esta categoría. En aquella instancia, el resultado fue favorable para La Blanquirroja por 3-0 en el Estadio Miami Garden en Estados Unidos.
Ahora ambos equipos vienen de tener un mal desempeño en Eliminatorias, por lo que la necesidad de afirmar y encontrar un nuevo plantel es vital para el siguiente camino a la cita planetaria.
A continuación te detallamos cuál fue el plantel de la Chile que jugó aquel partido, el que estaba comandado por Reinaldo Rueda:
Ingresaron en el segundo tiempo:
