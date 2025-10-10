Pensando en el nuevo proceso: Definen fecha tope para tener al nuevo DT de La Roja - Chilevisión

El gerente de selecciones en la Federación de Fútbol de Chile, Felipe Correa, se refirió al proceso de elegir un entrenador para la Selección Chilena adulta.

En conferencia de prensa, el dirigente apuntó este jueves que prefieren no revelar contactos con ningún candidato, aunque mencionó una fecha clave.

"La idea es que justamente a partir de los partidos oficiales del 2026, el técnico de la selección adulta esté decidido, sea quien sea", comentó.

El directivo recalcó que "estamos trabajando en ese proceso, pero prefiero no transmitir detalles ni desmentir ningún tipo de contacto con ningún entrenador en particular".

"Sí ratificamos el interés de que a partir de marzo del próximo año tengamos una decisión tomada", agregó.

En ese escenario, Correa mencionó a Manuel Pellegrini y remarcó: "A la pregunta de si Manuel es un candidato para la selección chilena, yo creo que nadie podría decir lo contrario".

Lo que se viene para La Roja el 2026

Además, el gerente de selecciones habló sobre los amistosos que tendrá La Roja el 2026, señalando que "vamos a ir a jugar en Estados Unidos el próximo año en septiembre".

"Estamos planificando partidos de la selección preolímpica que es la continuidad de esta Sub 20, que el 2027 va a tener un Preolímpico para ir a los Juegos Olímpicos del 2028", añadió.

El directivo sostuvo que el objetivo es "tener más de 12 partidos amistosos de selección el próximo año. Estamos trabajando fuerte para que justamente el resultado de las últimas Clasificatorias cambie",