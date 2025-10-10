Chile vs Perú amistoso internacional: Cómo ver el partido EN VIVO y GRATIS por la App MiCHV - Chilevisión

Este viernes la Selección Chilena enfrentará a Perú en un amistoso internacional de cara al nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

Bajo la dirección del DT Sebastián Miranda y con muchos rostros nuevos en el plantel, La Roja buscará encontrar el equipo que dispute las siguientes clasificatorias.

Por su parte, Perú llega en una situación similar tras mostrar un mal rendimiento en las últimas eliminatorias.

Dónde ver el partido de Chile vs Perú EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile contra Perú de cara a las clasificatorias del Mundial 2030 será transmitido en vivo este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas por las pantallas de Chilevisión y la señal online de chilevisión.cl.

De igual manera, la transmisión del duelo también la podrás seguir de manera gratuita por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el partido de Chile vs Perú

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el partido, debes realizar el siguiente proceso:

En iPhone

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar.

En Android

Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora juega Chile vs Perú?

El amistoso internacional entre Chile y Perú se jugará este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La venta de entradas aún se encuentra disponible a través del sitio web de Puntoticket.