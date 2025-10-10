A buscar variantes: La Roja sufre nueva baja para el amistoso ante Perú en La Florida - Chilevisión

Una nueva baja sumó la Selección Chilena con miras al amistoso ante Perú, el que se juega este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Se trata de Alexander Aravena, quien fue liberado de la convocatoria del entrenador Sebastián Miranda a causa de una lesión.

En concreto, el cuerpo médico de La Roja informó este jueves por la noche que el delantero del Gremio presentó "una molestia muscular de aductores", lo que le impedirá disputar el duelo.

Las variantes en ataque que le quedan a La Roja

Con la baja de Aravena, el entrenador debe buscar variantes pensando en el ataque nacional, donde el que suma bonos es Gonzalo Tapia.

El ariete de 23 años está en racha y ya ha convertido cuatro goles desde su arribo al Sao Paulo a mitad de año, incluyendo uno el pasado fin de semana frente al Palmeiras.

Los otros delanteros que forma parte de la lista son Ben Brereton, Lucas Cepeda, Clemente Montes y Maximiliano Gutiérrez, a quienes se puede sumar un volante ofensivo como Lautaro Millán.