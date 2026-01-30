La tremenda alegría de Maximiliano Falcón: Confirmó nacimiento de su segundo hijo - Chilevisión

Maximiliano Falcón alegró a sus seguidores con una tierna noticia. El Peluca confirmó en las últimas horas el nacimiento de su segundo hijo.

El futbolista del Inter Miami y su esposa, Florencia Pouso, dieron a conocer la llegada al mundo de Mónaco, quien nació el el pasado 27 de enero.

"Y de repente, el amor tomó forma. Bienvenido, Mónaco", escribió la pareja del ex jugador de Colo Colo en Instagram, señalando que apodan al pequeño como "Momo".

Hinchas de Colo Colo felicitan a Maximiliano Falcón

El anuncio generó felicidad en los hinchas del Cacique, quienes no olvidan al uruguayo y le entregaron cariñosos mensajes en redes sociales.

"Mini hincha", "tenemos defensa hasta el 2050" o "se suma un colocolino" fueron algunos de los comentarios de los aficionados.

Falcón dejó de pertenecer al Popular a principios del 2025, luego de ser transferido al Inter Miami de Lionel Messi es una mediática negociación.

Pese a la distancia, el charrúa y su familia han mencionado en reiteradas ocasiones su cariño por el cuadro de Macul.

Mira el mensaje acá