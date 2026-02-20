Gustavo Álvarez vuelve a generar ruido: Sería opción en un grande de Sudamérica - Chilevisión

Gustavo Álvarez asoma como opción en un reconocido club de Sudamérica. Se trata de Alianza Lima, quienes estarían barajando opciones ante la posible salida de Pablo Guede.

El elenco peruano quedó sorpresivamente eliminado de la Copa Libertadores, perdiendo en la fase previa 1 ante 2 de Mayo de Paraguay.

El golpe fue muy fuerte y la prensa local afirmó que en el club están pensando en realizar cambios, apostando por sacar a su actual estratega.

Gustavo Álvarez sería opción en Alianza Lima

De acuerdo a lo informado por Libero, el ex entrenador de Universidad de Chile es una de las cartas que tendría la dirigencia para asumir en los Blanquiazules.

Si bien recalcaron que no hay negociaciones, apuntaron a que su nombre aparece en una posible lista en caso de buscar un DT.

Álvarez está libre tras dejar el Romántico Viajero a fines del 2025, optando por no continuar debido a un "desgaste" y a que pretendía tomarse un descanso.

En ese escenario, se especuló con un interés de la Selección Peruana, pero finalmente fue el brasileño Mano Menezes el que llegó a La Bicolor.

En caso de asumir en Alianza Lima, el trasandino se toparía con Esteban Pavez, ex jugador de Colo Colo rribó a la institución a inicios de este 2026.