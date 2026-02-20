Mazazo a Carlos Palacios: El nuevo revés que sufrió en su intento por volver a jugar en Boca - Chilevisión

Carlos Palacios vive uno de sus momentos más complicados en Boca. La Joya sigue sin jugar producto de una lesión y podría ser operado.

Según consignó TyC Sports, el chileno no se ha recuperado de una sinovitis en su rodilla derecha y el cuerpo médico analiza realizar una intervención.

La situación se daría buscando terminar con los inconvenientes que le han impedido sumar minutos este año, donde otra vez quedó fuera de la citación.

¿Cuándo volvería a jugar Carlos Palacios?

En caso de operarse, la recuperación tardaría entre 30 y 45 días, por lo que el ex Colo Colo estaría a disposición recién a mediados de abril para jugar las primeras fechas de la Copa Libertadores.

Los próximos entrenamientos serán cruciales en esta etapa. Si no hay un avance, los médicos recomendarían pasar por el quirófano.

Palacios realizó la pretemporada con normalidad, provocando que no sea considerado por el entrenador Claudio Úbeda en el irregular arranque de temporada de Boca.

La última vez que el oirundo de Renca estuvo en cancha fue el 7 de diciembre del 2025, día en que jugó en la derrota 1-0 ante Racing por las semifinales del Torneo Clausura.