Williams Alarcón podría dejar Boca: La oferta que presentó un club de México por el chileno - Chilevisión

Williams Alarcón empieza a ser uno de los protagonistas del mercado de pases. El chileno podría dejar Boca Juniors para recalar en México.

Este se debe a que el Necaxa realizó una primera oferta para quedarse con los servicios del volante, quien perdió terreno en el cierra de la temporada del Xeneize.

Los Rayos pusieron sus ojos en el chileno buscando rearmar su plantel, aunque recibieron una respuesta negativa desde Argentina.

La oferta que realizó el Necaxa por Williams Alarcón

Medios trasandinos indicaron que el cuadro azteca propuso un préstamo con opción de compra, esta última cercana a los 2,5 millones de dólares.

Sin embargo, Boca la consideró insuficiente y no aceptó, por lo que se espera una nueva consulta de parte del Necaxa en los próximos días.

Tras llegar al Azul y Oro a cambio de US$ 4,9 millones el 2025, Alarcón jugó un total de 26 partidos en los que no marcó goles.

La llegada de Leandro Paredes le impidió tener regularidad al formado en Colo Colo. De hecho, no ingresó en los últimos seis encuentros del Torneo de Clausura.

A raíz de esto, el Xeneize estaría dispuesto a escuchar ofertas por el joven de 25 años, siempre que cumplan con sus expectativas económicas.