En medio de polémica con representante: La mala noticia que anunció Boca sobre Carlos Palacios - Chilevisión

Un movido comienzo de año ha tenido Carlos Palacios, quien tuvo un revés en la pretemporada con Boca al sufrir una lesión.

El Xeneize le entregó una mala noticia al chileno, confirmando que fue afectado por una sinovitis de rodilla derecha que lo mantiene en recuperación.

Esta situación le impedirá a La Joya estar en el amistoso de este miércoles entre su club y Millonarios de Colombia, además de quedar en duda para el inicio del torneo local programado para el 24 de enero.

Traspaso de Carlos Palacios abrió polémica en Brasil

La situación física de Palacios llegó en medio de una inesperada polémica que generó su traspaso al Inter de Porto Alegre, club al que arribó en 2021 desde Unión Española.

A cinco años de la transferencia, O Globo confirmó que un juzgado civil de la ciudad determinó congelar las cuentas bancarias de la institución por una deuda con Pablo Leclerc, uno de los representantes que tuvo la negociación.

El empresario debía recibir 154 mil dólares a modo de comisión, pero solamente se le pagaron las dos primeras cuotas y decidió iniciar acciones legales.

Al acumular intereses, el involucrado reclama US$130 mil en una situación que ha generado ruido en Brasil, donde el Inter pretende realizar un nuevo acuerdo durante esta y la próxima semana.

Cabe recordar que Palacios, que no está involucrado en este tema, solamente estuvo una temporada en el Colorado debido a que posteriormente fue fichado por Vasco da Gama.