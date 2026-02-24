Bahía vs O'Higgins por Copa Libertadores: Cómo ver GRATIS partido por la App MiCHV - Chilevisión

O'Higgins disputará la esperada revancha por la fase previa 2 de la Copa Libertadores, visitando a Bahía en el Arena Fonte Nova de Brasil.

Tras la gran victoria 1-0 conseguida en la ida en Rancagua, el Capo de Provincia buscará mantener la ventaja y sacar del camino al Tricolor de Acero.

En caso de caer por el mismo resultado o por un gol de diferencia, el clasificado a la siguiente instancia se definirá en los lanzamientos penales.

Dónde ver el partido de Bahía vs O'Higgins EN VIVO y GRATIS

El partido de Bahía ante O'Higgins, válido por la revancha de la fase 2 de Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

De igual manera, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver online y gratis el trascendental compromiso.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Bahía vs O'Higgins

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el choque de los nacionales, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Bahía y O'Higgins por Copa Libertadores

Los dirigidos por Lucas Bovaglio saltarán a la cancha a partir de las 19:00 horas de Chile de este miércoles 25 de febrero, buscando la clasificación en el Arena Fonte Nova de Brasil.

Posible rival de O'Higgins en la fase 3 de Copa Libertadores

En caso de dejar en el camino a los brasileños, Los Celestes se medirán en la fase previa 3 al vencendor del cruce entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela.

Este es el último paso para acceder a la zona de grupos que comienza en abril.