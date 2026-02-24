 Bahía vs O'Higgins por Copa Libertadores: Cómo ver GRATIS partido por la App MiCHV - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Bahía vs O'Higgins por Copa Libertadores: Cómo ver GRATIS partido por la App MiCHV

Los Celestes intentarán mantener la ventaja obtenida en el partido de ida, donde se impusieron por la cuenta mínima ante un gran marco de público.

Martes 24 de febrero de 2026 | 10:11

O'Higgins disputará la esperada revancha por la fase previa 2 de la Copa Libertadores, visitando a Bahía en el Arena Fonte Nova de Brasil.

Tras la gran victoria 1-0 conseguida en la ida en Rancagua, el Capo de Provincia buscará mantener la ventaja y sacar del camino al Tricolor de Acero.

En caso de caer por el mismo resultado o por un gol de diferencia, el clasificado a la siguiente instancia se definirá en los lanzamientos penales.

Dónde ver el partido de Bahía vs O'Higgins EN VIVO y GRATIS

El partido de Bahía ante O'Higgins, válido por la revancha de la fase 2 de Copa Libertadores, será transmitido en vivo por Chilevisión.

De igual manera, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver online y gratis el trascendental compromiso.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Bahía vs O'Higgins

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el choque de los nacionales, debes realizar el siguiente proceso:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Bahía y O'Higgins por Copa Libertadores

Los dirigidos por Lucas Bovaglio saltarán a la cancha a partir de las 19:00 horas de Chile de este miércoles 25 de febrero, buscando la clasificación en el Arena Fonte Nova de Brasil.

Posible rival de O'Higgins en la fase 3 de Copa Libertadores

En caso de dejar en el camino a los brasileños, Los Celestes se medirán en la fase previa 3 al vencendor del cruce entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela.

Este es el último paso para acceder a la zona de grupos que comienza en abril.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

A tener en cuenta: Qué resultado necesita O'Higgins vs Bahía para avanzar en la Copa Libertadores

Huachipato vs Carabobo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores

La historia de Francisco González, el crack que conoció a Bielsa e ilusiona a O'Higgins ante Bahía

Bahía vs O'Higgins: Cuándo y a qué hora es la revancha por fase previa de Copa Libertadores
Publicidad
Publicidad