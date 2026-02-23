Bahía vs O'Higgins: Cuándo y a qué hora es la revancha por fase previa de Copa Libertadores - Chilevisión

O'Higgins irá por una histórica clasificación en la Copa Libertadores. Los Celestes disputarán esta semana la esperada revancha ante Bahía por la fase previa 2.

Luego del enorme triunfo en Rancagua, con un golazo de Francisco González, el conjunto chileno deberá aguantar la ventaja en Brasil para meterse en la siguiente ronda.

En caso de dar el batacazo, el Capo de Provincia quedará a un paso de meterse en la fase de grupos y asegurará disputar al menos la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juegan Bahía y O'Higgins por la Copa Libertadores?

El partido entre Bahía y O'Higgins está fijado para el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas de Chile.

El estadio en esta oportunidad es el Arena Fonte Nova, recinto que fue sede del Mundial 2014 y que tiene capacidad para recibir a 48 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Bahía vs O'Higgins?

El encuentro del Tricolor de Acero contra el cuadro de Rancagua será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que ya te llevó el duelo de ida de Copa Libertadores.

Además, este choque por la fase previa 2 lo podrás ver gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.