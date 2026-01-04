Real Madrid vs Betis: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Liga de España - Chilevisión

Real Madrid se mide este domingo al Betis en el reinicio de la Liga española, partido que es uno de los más atractivos de la fecha 18°.

Tras el receso por las fiestas de fin de año, Los Merengues reciben al conjunto de Manuel Pellegrini en su primer cotejo de este trascendental 2026.

En caso de ganar, el cuadro de Andalucía dará un golpe a la cátedra y se meterá de lleno en la lucha por clasificar a la próxima Europa League.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Real Madrid vs Betis?

El partido del Real Madrid ante el Betis, válido por la fecha 18° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este crucial duelo de manera online. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Betis por la liga española

El compromiso de La Casa Blanca contra los Helipolitanos inicia a las 12:15 horas de Chile de este domingo 4 de enero.

El estadio para este esperado encuentro es el Santiago Bernabéu, donde se esperan cerca de 80 mil hinchas.