Real Madrid vs Atlético de Madrid: A qué hora juegan HOY partido por Supercopa de España - Chilevisión

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan por la Supercopa de España, chocando este jueves por la segunda semifinal.

Los Merengues llegan encendidos tras golear al Betis el pasado fin de semana, apostando a ganar este dueño y medirse al Barcelona en la gran final.

Por el otro lado está el Colchonero, quienes apuestan a repetir la gran victoria 5-2 que consiguieron sobre su archirrival en septiembre del 2025.

A qué hora juegan Real Madrid y Atlético de Madrid por la Supercopa de España

El partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid inicia a las 16:00 horas de Chile de este jueves 8 de enero.

El escenario es el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, estadio con capacidad para recibir a 62 mil hinchas.

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España?

La final de la Supercopa de España está fijada para el domingo 11 de enero, comenzando a las 16:00 horas de Chile.

En esta instancia espera el Barcelona, cuadro que venció por un contundente 5-0 al Athletic de Bilbao por la primera semifinal.