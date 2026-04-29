Anuncio histórico: Chile jugará en el Estadio Nacional partido clave por la Liga de Naciones Femenina

La Roja recibirá en Ñuñoa a Ecuador en un partido fundamental por la Liga de Naciones Femenina, buscando dar un paso gigante hacia el Mundial 2027.

La ANFP dio a conocer este miércoles que la Selección Chilena Femenina será local por primera vez en el Estadio Nacional en un partido por Clasificatorias.

En un hecho histórico, La Roja jugará el viernes 5 de junio ante Ecuador en el marco de la fecha 8° de la Liga de Naciones Femenina, el que será el último el combinado nacional debido a que posteriormente queda libre.

En caso de ganar, las dirigidas por Luis Mena darán un paso gigante para asegurar el repechaje rumbo al Mundial 2027.





La Roja Femenina jugará en el Estadio Nacional

El anuncio se realizó en el propio recinto de Ñuñoa y participaron el Subsecretario del Deporte, Andrés Otero; la Directora (s) del IND, Lorena Castillo; el Gerente Comercial de la ANFP, Felipe de Pablo; el Gerente de Selecciones, Felipe Correa y las seleccionadas Yanara Aedo y Fernanda Ramírez.

Correa valoró la instancia y remarcó que “estamos muy contentos porque se cumple un anhelo que teníamos hace mucho tiempo y sin la ayuda de las autoridades presentes, no hubiese sido posible. Es una muy buena noticia no solo para el fútbol femenino, sino que para el deporte en general”.

Por su parte, Aedo destacó que el esto “para toda jugadora es un sueño jugar en el Estadio Nacional. Este tiene un sabor diferente porque es una instancia definitiva para nosotros para poder clasificar al Mundial. Siento que la gente sí nos va a acompañar, el público del femenino es muy familiar y apostamos a que puedan venir todos”.

La venta de entradas comenzará este jueves 30 de abril y tendrá un valor popular de $2.500 a través de PuntoTicket.

Anteriormente, La Roja Femenina había disputado duelos amistosos en el Estadio Nacional, fueron el 2017 ante Perú y el 2019 frente a Colombia.