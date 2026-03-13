Hospital Azul: La larga lista de jugadores lesionados que complica a la U - Chilevisión

Universidad de Chile vive un complicado inicio de temporada. Además de la salida del entrenador Francisco Meneghini y la eliminación de la Copa Sudamericana, Los Azules sufren por la amplia lista de lesionados.

El cuadro laico tiene seis futbolistas en recuperación, de los cuales hay varios que eran considerados titulares en el ciclo de Paqui.

La situación más compleja es la de Octavio Rivero, delantero que llegó como refuerzo para esta campaña y que solamente ha podido disputar dos partidos a causa de una sinovitis en la rodilla derecha.

El complejo panorama de la U con los lesionados

El charrúa podría llegar a operarse producto de sus molestias, lo que implicaría estar fuera de las canchas por cerca de tres meses.

Otro que generó un dolor de cabeza fue Charles Aránguiz, quien se perderá los próximos encuentros producto de un desgarro.

Por si fuera poco, Marcelo Díaz está suspendido por su expulsión en el empate contra Universidad de Concepción, quedando descartado para el encuentro contra Coquimbo de este sábado 14 de marzo.

El panorama complica el inicio del interinato de Jhon Valladares, quien tomó el mando del primer equipo a la espera de que arribe un nuevo estratega.

Lista de lesionados en la U