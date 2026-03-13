“Me llamaron”: Jorge Fossati confirma contactos para ser el nuevo entrenador de la U - Chilevisión

Universidad de Chile parece tener un primer candidato para el puesto de entrenador. Se trata del experimentado estratega uruguayo Jorge Fossati.

El propio adiestrador charrúa reconoció haber tenido contactos con la dirigencia de Los Azules, quienes buscan al reemplazante de Francisco Meneghini.

Mientras analizan opciones, el primer equipo quedó a cargo de forma interina de Jhon Valladares, quien se desempeñaba en las inferiores del club.

La sinceridad de Jorge Fossati sobre chance de dirigir a la U

En declaraciones a Radio Sport 890 de su país, el ex adiestrador de la Selección de Perú descartó tener listo su vínculo con el Romántico Viajero.

"Se decía que estaba todo arreglado. Yo no soy de hablar pero hay veces que no sé si reír o llorar, porque veo que Miguelito y Pedrito son candidatos a un equipo y conmigo hablaron, y resulta que yo no aparezco", comentó.

Sobre el llamado de Azul Azul, Fossati afirmó que el pasado miércoles "me llamaron del club, el gerente del club, el gerente deportivo (Manuel Mayo) y tuvimos una charla".

Si bien reconoció estar interesado en tomar el mando de la U, el uruguayo de 73 años insistió en que por ahora "no hay más que eso y punto. No voy a hacer más comentarios".