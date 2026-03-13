Colegio de Entrenadores cuestiona nombramiento de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning - Chilevisión

Esteban Paredes suma su primera polémica como nuevo DT de Santiago Morning a horas de ser oficializado, luego de que el Colegio de Entrenadores se pronunciara por su llegada.

A través de un comunicado, el gremio aseguró que el ex goleador del fútbol chileno "no cumple con los requisitos para oficiar dicha función".

"Las bases de competencia 2026 establecen la misma norma de la pasada temporada para entrenadores principales o ayudantes: licencia Pro Nacional o licencia Pro Conmebol, ninguna de las cuales posee el entrenador públicamente anunciado por el club", señalaron.

El organismo hizo un llamado a "cumplir con la normativa que acuerdan los clubes a inicio de cada temporada y que dice relación con la Convención de Licencias de Entrenadores Conmebol", recalcando que busca "transparencia e igualdad".

"A raíz de los problemas evidenciados e informados en Primera División, esta entidad establece que seguirá informando y fiscalizando a la ANFP en el cumplimiento de la normativa publicada, además de supervisar los procedimientos formales y conocidos para la obtención de licencias", agregaron.

Esteban Paredes se pronuncia tras cuestionamientos

Acerca de esta situación, Paredes habló con el sitio oficial de Los Bohemios en el que fue consultado sobre las críticas recibidas estas últimas semanas.

"Sinceramente, es algo que no me mata ni me quema; son críticas que uno debe saber manejar. Por quién soy, siempre habrá gente que hable, y están en su derecho, pero hay que ser razonable y tomarlo como una crítica constructiva", añadió.

El otrora ariete de Colo Colo indicó que actualmente "estoy estudiando, asistiendo a clases constantemente en INAF, donde se han portado muy bien conmigo, me lo eh tomado con mucha calma y sigo aprendiendo para llegar al alto rendimiento".

En cuanto a lo futbolístico, la principal misión de Paredes será intentar ser campeón de la Segunda División Profesional y lograr el ascenso a Primera B.