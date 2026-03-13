De la cancha a la banca: Esteban Paredes es oficializado como entrenador de tradicional club - Chilevisión

Santiago Morning sorprendió a todos en el mercado de pases, luego de confirmar a Esteban Paredes como su nuevo entrenador para esta temporada.

Tras una ola de especulaciones, los Bohemios ratificaron la llegada a la banca del goleador histórico del fútbol chileno para que los lidere en la Segunda División Profesional.

A través de sus redes sociales, el conjunto metropolitano anunció que tiene "un cuerpo técnico de élite" comandado por su ex delantero.

"Estamos felices de anunciar el inicio de una nueva etapa. Esteban Paredes encabeza el cuerpo técnico que guiará los destinos de la V negra esta temporada", señaló la institución.

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El cuerpo técnico que encabezará Esteban Paredes en Santiago Morning

El otrora atacante de Colo Colo estará acompañado en el cuerpo técnico por Leonardo Monje, otro ex ariete que pasó por diferentes elencos nacionales que será su ayudante.

A ellos se suman Hernán Torres, preparador físico que trabajó con Claudio Borghi, Cristian Limenza (entrenador de arqueros), Lucas Acevedo y Matías Muñoz (analistas tácticos).

El objetivo de Santiago Morning es ascende r a la Primera B, categoría en la que no pudo mantenerse en la reciente campaña.