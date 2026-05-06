Caos en Unión San Felipe: Propietario del club destrozó a jugadores y reconoció que quiere sacar al DT

Raúl Delgado criticó duramente a los futbolistas y afirmó que no tienen “amor propio”. El cuadro de Aconcagua está actualmente en el puesto 14° en la Primera B.

Un conflicto de proporciones se ha desatado en Unión San Felipe, cuadro que el pasado lunes perdió 4-0 ante San Luis de Quillota y que nuevamente está peleando en la zona baja de la Primera B.

La magra campaña, en la que se obtuvo solamente dos triunfos en 10° fechas, desató la molestia del propietario del club, Raúl Delgado, quien criticó duramente a los jugadores y el entrenador Luis Landeros.

“Esta historia comenzó el 12 de enero, con los estudios médicos a los jugadores. Salvo Nolberto Palmieri (refuerzo para este año), los demás llegaron en un estado físico deplorable como para comenzar una pretemporada. Ese mismo día le dije al técnico que, si no tomaba medidas, la íbamos a pasar mal”, comentó el empresario argentino.

El directivo afirmó que “la pretemporada fue muy mala”, reconociendo que ha realizado varias ofertas económicas al DT para que deje el cargo, pero que no se ha llegado a acuerdo.





El caos que azota a Unión San Felipe

En entrevista con Radio Aconcagua, Delgado contó que “se le pidió al cuerpo técnico que hiciera algo con esos jugadores para que estuvieran en buenas condiciones físicas y evaluarlos como corresponde. No hicieron caso y así suceden los problemas que tenemos hoy”.

“Indudablemente que estamos en una situación complicada. Conversamos con el cuerpo técnico y en dos oportunidades se le hizo una propuesta para que salieran por el bien del club”, añadió.

El trasandino insistió en que “hoy el equipo juega muy mal, no tiene funcionamiento, está lejos de lo que se pretende y el panorama es muy oscuro”.

“Los jugadores tampoco tienen el amor propio que deberían después de lo mostrado en los últimos partidos. Todo indica que la relación entre plantel y cuerpo técnico está rota. Los jugadores no quieren más al técnico y ellos no lo asumen”, agregó.

En ese marco, el empresario remarcó que “el club no tiene el dinero para pagar una indemnización hasta el último día de contrato”.

San Felipe está en el puesto 14° de la tabla de posiciones con solamente 9 puntos, 7 unidades más que Rangers de Talca que estaría descendiendo a la Segunda División Profesional.