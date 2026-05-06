Nuevo golpe a Prestianni: FIFA amplía sanción y queda descartado para jugar dos partidos del Mundial

El cruce con Vinicius Junior en febrero pasado dejó graves consecuencias para el argentino, quien quedó con pocas chances de disputar la cita planetaria.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA aceptó ampliar la sanción de la UEFA contra Gianluca Prestianni, jugador del Benfica que fue castigado por actos discriminatorios en un partido contra el Real Madrid por la Champions League.

De acuerdo a lo informado por The Athletic, la suspensión de seis partidos ahora tendrá vigencia en todas las competencias oficiales, afectando su posible participación en el Mundial 2026.

El argentino ya cumplió una fecha, aunque tiene que esperar por otros tres encuentros que están en suspenso por un periodo de prueba de dos años, según lo adoptado por el organismo europeo.





En ese marco, los dos compromisos restantes se darían en la cita planetaria en la que La Albiceleste chocará contra Argelia y Austria en la fase de grupos.

Esta situación lo deja casi sin chances de ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni, quien optaría por otras variantes en el certamen de Estados Unidos, México y Canadá.

Gianluca Prestianni, castigado por insultos a Vinicius

Todo se originó a mediados de febrero en el choque por la ida de lso playoffs de la Champions League, donde Prestianni tuvo un tenso cruce con Vinicius Junior.

El brasileño acusó al trasandino de insultos racistas, dando paso a una investigación que se extendió por varias semanas.

Finalmente, el pasado 24 de abril se determinó sancionar por parte de la UEFA al joven de 20 años “por conducta discriminatoria (homófoba)”.