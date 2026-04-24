“Conducta discriminatoria”: UEFA oficializa sanción a Gianluca Prestianni tras incidente con Vinicius

El argentino fue castigado con 6 partidos tras la investigación del Comité de Disciplina de la UEFA, cruce que se dio en un partido entre el Benfica y el Real Madrid por la Champions League.

El Comité de Disciplina de la UEFA oficializó este viernes la suspensión de Gianluca Prestianni, jugador del Benfica que fue acusado de emitir frases racistas en un partido ante el Real Madrid por Champions League.

A través de un comunicado, el organismo confirmó que castigó al volante argentino por un total de 6 partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales.

La sanción se dio “por conducta discriminatoria (homófoba)”, señaló la entidad tras culminar la investigación del caso.





UEFA sanciona a Gianluca Prestianni

El escándalo se originó el pasado 17 de febrero en el choque de ida por los playoffs del torneo, con el trasandino encarando a Vinicius Junior tras un gol marcado por el brasileño.

Tras un tenso cruce, el carioca afirmó que el joven de 20 años dijo comentarios racistas y dio inicio a las indagatorias y a una fuerte polémica.

Un punto importante es que la UEFA ratificó una solicitud a la FIFA para extender el castigo “a nivel mundial”, lo que podría hacer que Prestianni se pierda el Mundial 2026.

El argentino se defendió a inicios de abril, asegurando que “tengo compañeros del mismo color de piel que Vinícius y jamás pasó nada con ellos. Después me querían tratar de homofóbico y era generar quilombo por cosas que no son”.

“Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré nunca. Insulta para sacarte del partido, pero jamás reaccionaría, por más que te digan cualquier cosa. Al contrario, la idea es demostrar dentro de la cancha”, añadió en entrevista con Telefe.