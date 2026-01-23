J.A. Kast y su nueva gira internacional: Visitará a El Caribe en busca de una reunión con Bukele - Chilevisión

La movida agenda del presidente electo José Antonio Kast lo llevará este sábado a visitar algunos países de América Central. Partiendo en República Dominicana, el futuro mandatario espera reunirse con el presidente Luis Abinader y recorrer la frontera con Haití, para más tarde arribar a El Salvador con la posibilidad de conversar con Nayib Bukele. Para finalizar su cuarta gira internacional, pasará por Panamá con el foco puesto en participar del Foro Económico Internacional América Latina y El Caribe.