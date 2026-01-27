 El recado de Francisco Vidal a Mara Sedini: “No estás comunicando la Teletón ni el Festival de Viña” - Chilevisión
27/01/2026 11:13

El recado de Francisco Vidal a Mara Sedini: “No estás comunicando la Teletón ni el Festival de Viña”

El exministro se refirió al primer incidente comunicacional de la futura vocera de Gobierno por la designación de Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad. "Creo que esta lección ya la aprendió", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Francisco Vidal se refirió este martes al primer incidente comunicacional de Mara Sedini antes de asumir la Secretaría General de Gobierno (Segegob) de la administración de José Antonio Kast.

La futura vocera de gobierno causó diversas reacciones después de que en una entrevista con La Tercera asegurara que la designación de la exfiscal Trinidad Steinert como ministra de Seguridad "era una conversación que llevaba un buen tiempo".

Sin embargo, después salió al paso y precisó que fue "pocos días antes" de su nombramiento oficial.

El recado de Francisco Vidal a la futura ministra Sedini

Fracisco Vidal, exvocero de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, reconoció que "no conoce" a Sedini más allá de lo que ha leído en la prensa.

"Mi impresión es que ella tiene el entusiasmo de una campaña, de un triunfo avasallador y la confianza del presidente electo", señaló en entrevista con Radio Infinita.

En ese sentido, el exministro sostuvo que "el caso de la vocería en La Moneda, yo estuve 4 años en eso, hay que ser mucho más cuidadoso. Y mira quién habla, prefería pedir perdón a permiso (...) varias veces me retaron firme porque me pasaba cinco pueblos".

Respecto a lo ocurrido con Steinert, afirmó que fue por "falta de conocimiento, no de las incompatibilidades legales porque no hay ninguna, (sino que) son las incompatibilidades políticas".

"Cuando ella dice 'hace tiempo', se le fue de la cabeza que, teóricamente y en el sentido de la ley original, el Ministerio Público es autónomo", explicó.

"La vocera Mara Sedini no dimensionó que, al desdramatizar la convocatoria de la ministra Steinert, se metía en otro lío. Ahora, yo quiero decir que este lío es la nada misma", planteó.

Al ser consultado sobre si "ser buen comunicador es suficiente para ser vocero de gobierno", Vidal respondió: "Lo que pasa es que no estás comunicando la próxima Teletón, ni el Festival de Viña".

"Es difícil, pero ella, como tiene toda la fuerza del triunfo, yo creo que esta lección ya la aprendió", cerró.

