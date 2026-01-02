Luz Valdivieso publicó románticas fotos con su pololo francés: Lo conoció en exclusiva app de citas - Chilevisión

La actriz está de vacaciones en México, país en que reside su nueva pareja, con quien ya se muestra públicamente en redes sociales. "Mar, playa, atardeceres, deporte y amor", señaló en una publicación.

La actriz Luz Valdivieso despidió el 2025 con unas románticas fotografías junto a su nueva pareja de origen francés.

A través de Instagram, la intérprete publicó una serie de imágenes de sus vacaciones en México, país donde él reside.

“Un poco de estos días de fin del 2025. Mar, playa, atardeceres, deporte y amor. ¡Que el 2026 sea tan bueno como este! Y mejor. Muy feliz año a todos ustedes”, escribió Valdivieso.

¿Quién es el pololo francés de Luz Valdivieso?

La nueva pareja de Luz Valdivieso, llamado Nicolás, es un fotógrafo francés a quien conoció a través de una exclusiva aplicación de citas llamada Raya.

Durante su participación en el programa Sin Editar de Pamela Díaz, la actriz entregó detalles de su encuentro con su actual pololo.

“La locura más grande que he hecho por amor es que conocí a mi actual pareja por una aplicación (...) Me metí a una aplicación, fue mi primer y única cita, lo invité al teatro para conocernos (…) y vive en otro país, una súper locura”, afirmó.

Con más de 18 mil seguidores en Instagram, Nicolás muestra espectaculares fotografías de sus viajes por el mundo.

Cabe recordar que en 2021 Luz puso fin a su matrimonio con el actor Marcial Tagle, luego de 17 años. Posteriormente, inició una relación con el actor Claudio Castellón, que finalizó a fines de 2024.

Revisa las fotos de la actual pareja de Luz Valdivieso: