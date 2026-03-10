Lula da Silva no asistirá al cambio de mando: Revelaron cuál sería la razón - Chilevisión

El mandatario brasileño había confirmado su participación en dicho evento y se esperaba su llegada a Chile este martes, sin embargo, esto cambió.
Cancillería confirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no viajará a Chile para asistir al cambio de mando, ceremonia a la que estaba invitado, tal como consignó el medio de comunicación brasileño Globo este martes.
Se estimaba que el mandatario de Brasil tomara un vuelo a nuestro país esta jornada para poder estar presente en la ceremonia de este miércoles 11 de marzo, donde José Antonio Kast asumirá como máxima autoridad.
Sin embargo, esto no se concretará, pese a que Lula había confirmado su participación con anterioridad.
Desde el Palacio Presidencial, siempre según el citado medio, se indicó que la desición de no acudir al traspaso de mando se habría tomado el pasado lunes en la noche, cuando incluso equipos del gobierno brasileño se encontraban ya en Chile.
Quien sí asistirá al evento es el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y vendrá acompañado de su esposa.
De acuerdo al mismo reportes, autoridades brasileñas apuntaron que Lula habría desistido de venir a nuestro país por un posible encuetro de frente con Flávi Bolsonaro, así que prefirió evitar situaciones incómodas.
Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) aún no se ha entregado ningún comunicado oficial refiriéndose a esta decisión.