 Lula da Silva no asistirá al cambio de mando: Revelaron cuál sería la razón - Chilevisión
Minuto a minuto
Impactante registro: Revelan video del momento en que hombre es asesinado en la puerta de su casa Encadenaban a pacientes y los maltrataban: PDI allanó hogar de ancianos en Paine acusado de violar derechos humanos Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo Nayib Bukele llega a Chile: Vicepresidente de El Salvador confirma su visita para 2026 Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/03/2026 11:43

Lula da Silva no asistirá al cambio de mando: Revelaron cuál sería la razón

El mandatario brasileño había confirmado su participación en dicho evento y se esperaba su llegada a Chile este martes, sin embargo, esto cambió.

Publicado por Lisette Pérez

Cancillería confirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no viajará a Chile para asistir al cambio de mando, ceremonia a la que estaba invitado, tal como consignó el medio de comunicación brasileño Globo este martes.

Se estimaba que el mandatario de Brasil tomara un vuelo a nuestro país esta jornada para poder estar presente en la ceremonia de este miércoles 11 de marzo, donde José Antonio Kast asumirá como máxima autoridad.

Sin embargo, esto no se concretará, pese a que Lula había confirmado su participación con anterioridad.

La razón por la cual Lula no vendrá al cambio de mando

Desde el Palacio Presidencial, siempre según el citado medio, se indicó que la desición de no acudir al traspaso de mando se habría tomado el pasado lunes en la noche, cuando incluso equipos del gobierno brasileño se encontraban ya en Chile.

Quien sí asistirá al evento es el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y vendrá acompañado de su esposa.

De acuerdo al mismo reportes, autoridades brasileñas apuntaron que Lula habría desistido de venir a nuestro país por un posible encuetro de frente con Flávi Bolsonaro, así que prefirió evitar situaciones incómodas.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) aún no se ha entregado ningún comunicado oficial refiriéndose a esta decisión.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores de 65 años pueden recibir $81.257 sin postular: Revisa si cumples los requisitos

Lo último

Lo más visto

Tenía 26 años y era chilena: Identifican el cuerpo hallado frente a casa de alcaldesa en Quinta Normal

PDI informó la identidad de la persona cuyo cuerpo estaba dentro de la caja de cartón arrojada por conductor de camión que fue detenido.

10/03/2026

Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso

A partir de las 12:00 de este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial. Revisa las actividades previas y horarios.

10/03/2026

Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo

Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron fallecidas, dos de los cuales corresponden a ciudadanos estadounidenses. En cuanto a la causa probable de la muerte correspondería a asfixia por sumersión.

10/03/2026

Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

PDI dio con la detención de su un sujeto que estaría vinculado con el cadáver que apreció el domingo en un barrio residencial de Quinta Normal. Según antecedentes preliminares, el sujeto habría recibido un pago para realizar la labor.

10/03/2026