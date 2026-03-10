Quiénes eran las víctimas del fatal rescate en Algarrobo: Uno era ciudadano estadounidense - Chilevisión

La tarde del lunes cuatro personas murieron en la comuna de Algarrobo, tras ingresar al mar intentando ayudar a una mujer que fue arrastrada por el oleaje.

Al ver la situación, su marido fue en su rescate, siendo también arrastado por las olas.

Tres personas presentes también se lanzaron al mar para ir en su rescate, sin embargo tambén resultaron fallecidas.

Gracias al testimonio del estadounidense, quien fue el único rescatado del operativo, se supo que él y su esposa estaban de visita en la zona y son oriundos de Puerto Montt.

Personal de la Armada logró rescatar con vida al hombre que inició las maniobras de auxilio y fue estabilizado inicialmente en el Cesfam de Algarrobo. Posteriormente fue derivado de urgencia al Hospital Claudio Vicuña, donde permanece bajo observación.

Por otra parte, y gracias a las pertenencias que se ubicaron en la playa, se identificó a un ciudadano estadounidense dentro de las vícitmas.

El trágico evento se originó cerca de las 19:00 horas en el sector de Algarrobo Norte, específicamente frente al humedal de San Alfonso del Mar.

Si bien incialmente trascendióla supuesta desaparición de una menor de edad en el lugar, Carabineros descartó oficialmente esa posibilidad tras realizar las pericias en la zona.