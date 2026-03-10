 EN VIVO | Sigue aquí las reuniones bilaterales de Kast antes del cambio de mando - Chilevisión
10/03/2026 09:26

EN VIVO | Sigue aquí las reuniones bilaterales de Kast antes del cambio de mando

El futuro mandatario estará participando de audiencias con autoridades y representantes políticos de los países que fueron invitados al cambio de mando.

La jornada de este martes 10 de marzo, el presidente electo, José Antonio Kast, sostendrá una serie de reuniones bilaterales con las autoridades y representantes políticos de los países que asistirán al cambio de mando.

Las audiencias se realizan en el Palacio Cousiño de Santiago desde las 9 de la mañana y se extenderán por toda la jornada, hasta pasadas las 18 horas. 

Entre los nombres más destacados que se reunirán con el futuro mandatario estarán el diputado de Corea del Sur, Chung Ilyoung; el presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y el secretario general de la OEA, Albert Ramos.

Sigue EN VIVO las bilaterales de Kast

Mujeres pueden recibir $165 mil extra en su pensión por cada hijo: Revisa con tu RUT si obtienes el bono

