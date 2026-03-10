 “Huelo amor”: Fran García-Huidobro destapó supuesto romance de participantes en Fiebre de Baile - Chilevisión
10/03/2026 10:04

“Huelo amor”: Fran García-Huidobro destapó supuesto romance de participantes en Fiebre de Baile

La "Dama de Hierro" compartió con el público información que manejaba sobre una nueva pareja que se habría formado entre los famosos que están en compitiendo en la pista de baile.

Publicado por CHV Noticias

El amor habría llegado a Fiebre de Baile y Fran García-Huidobro fue la encargada de destapar los detalles del nuevo romance que nació en la pista

La información la lanzó tras el duelo de baile entre Antonella Henríquez y Nicolás Solabarrieta en el que la artista circense se robó todas las miradas. 

Sin embargo, a la hora de la evaluación,  la Dama de Hierro sorprendió a los participantes con una importante revelación que involucraba a ambos.

Con la experiencia que yo tengo, aquí huelo amor. Siento como que ninguno de ellos se va a ir de este programa con las manos vacías”, aseguró, provocando risas nerviosas. 

Fran García-Huidobro destapó romance en Fiebre de Baile

Diana Bolocco se interesó y pidió más detalles pero Fran García-Huidobro aseguró que no tenía permitido dar más revelaciones. 

Es que yo quiero contar pero no me dejan. Y si no me dejan contarlo acá lo voy a contar en Primer Plano, no me importa nada”, comentó. 

“Yo la semana pasada el primer capítulo dije que el señor Solabarrieta tenía la cara muy contenta. Y en este capítulo puedo agregar que la señorita Henríquez también está muy contenta”, agregó. 

El resto de los participantes también reaccionaron desde el backstage, aunque apuntaron a un romance entre Nicolás Solabarrieta y su bailarina, Pía Weidmann.

“A todos los que me vienen a sacar cuñas pobres, vayan a reportear eso porque ahí está la noticia para todos”, finalizó Fran. 

