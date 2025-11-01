 “Hasta siempre”: Triste muerte enluta a Nicolás Solabarrieta y su familia - Chilevisión
01/11/2025 23:23

“Hasta siempre”: Triste muerte enluta a Nicolás Solabarrieta y su familia

El joven compartió la noticia en sus redes sociales, donde compartió una emotiva despedida para su abuelo materno junto a un íntimo recuerdo.

Publicado por CHV Noticias

Una dolorosa pérdida familiar golpeo a Nicolás Solabarrieta y a su familia, en especial a su padre, Fernando Solabarrieta

Esto ya que según lo que expuso en influencer en su cuenta de Instagram, este fin de semana sufrió la partida de su abuelo paterno

El exparticipante de Top Chef compartió la noticia durante la tarde de este sábado, al escribir un mensaje de despedida en sus historias.

“Gracias por todo y hasta siempre”, escribió en un inicio junto a un fondo negro. 

Minutos después, Nicolás Solabarrieta compartió una imagen junto a su abuelo y le dedicó un epecial mensaje a raíz de un recuerdo celebrando el título de La Roja en la Copa América. 

“De las pocas veces que te pude hacer reír, pero dentro de ti había una sonrisa eterna”, recordó.

La despedida de Nicolás Solabarrieta

