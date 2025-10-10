Destapan furiosa reacción de Ivette Vergara tras despido de Nicolás Solabarrieta de su nuevo trabajo - Chilevisión

El exfutbolista fue desvinculado del programa en que se desempeñaba como panelista, desatando la molestia de su madre, quien llegó a llamar a un alto ejecutivo televisivo.

Nicolás Solabarrieta reveló la furiosa reacción de su madre, Ivette Vergara, tras ser despedido de su nuevo trabajo en televisión.

El exfutbolista se despidió hace unos días del programa Noche de Suerte, de TV+, misma casa televisiva de Vergara.

Según contó en esa ocasión, fue una decisión tomada en conjunto con el canal y que el motivo se debía al giro farandulero que había dado el proyecto.

Sin embargo, después se dio a conocer que Solabarrieta en realidad fue despedido la madrugada del sábado, mientras él se encontraba en México.

Esto último habría generado la molestia de Ivette, quien incluso habría llamado al director del canal de televisión buscando explicaciones.

La versión de Nicolás Solabarrieta por abrupto despido

En conversación con el programa Que te lo digo, el exparticipante de Top Chef VIP evidenció su molestia con la decisión del espacio en que trabajaba.

“Estaba muy ofuscado, más que nada por la manera. Cuando el programa da este vuelco de farándula muy dura, yo soy el primero en decirle ‘chicos, si este programa continúa esta línea, yo lo voy a evaluar porque no me siento cómodo’“, recordó Nicolás Solabarrieta.

Pero no fue necesaria esa evaluación, ya que la propia dirección del programa optó por desvincularlo.

“Yo me fui a trabajar a México, y cuando estoy allá me llega un audio un sábado a las tres de la mañana comunicándome básicamente que ya se había tomado la decisión”, agregó.

Respecto a la reacción de Ivette Vergara, Nicolás contó que su madre llamó indignada a Gonzalo Cordero, director de TV+, quien le habría explicado que “el canal no tomó esta decisión, sino la dirección del programa”.

Luego, Ivette Vergara tomó contacto con el animador del programa, Joaquín Guzmán, a quien le habría hecho ver que no estaba de acuerdo con la forma en que su hijo fue despedido.

“‘No te estoy llamando por Nico, sino porque no me parece que sea la manera en la que se gestionan las cosas, tú sabiendo que yo te ayudé a entrar al canal’“, relató Nicolás las palabras de su madre.

Tras el llamado de la animadora, el ex chico reality sostuvo que “no necesito que nadie interceda por mí”, pero recalcó que “si (la conversación) estuvo subida de tono es porque no debe haber habido una contraparte muy tranquila”.