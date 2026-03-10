 Video expuso dato clave en caso de cadáver que dejaron frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal - Chilevisión
10/03/2026 08:14

Video expuso dato clave en caso de cadáver que dejaron frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

Fiscalía trabaja en indagar el episodio que quedó registrado en unas imágenes donde se observa a un camión 3/4 detenido al costado de la calle en donde vive la jefa comunal.

Nuevos antedentes se han dado a conocer en torno al cadáver que la tarde del sábado fue arrojado frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

El hallazgo se dio a conocer cuando tres recolectores de basura intentaron trasladar una caja de cartón que se encontraba en el lugar. Al moverla comenzó a caer sangre y a desprender un fuerte olor.

Tras notificarse el hallazgo, Físcalía confirmó que se trataba del cuerpo de una mujer que estaba maniatado de pies y manos. Sin embargo, aún no se ha identificado su identidad ni causa de muerte.

Ahora, se ha revelado que la investigación apunta a descubrir quién fue el hombre con jockey que conducía la camioneta, ya que se confirmó que el vehículo no portaba patente.

Si bien la jefa comunal contó ayer en Contigo en Directo que en un principio se pensaba que tenía alguna identificación, pues las imágenes que registraron el momento no están en buena calidad, se constató que no había placa patente alguna.

Académico analizó caso de Quinta Normal

Luis Toledo, ex director de la Unidad Anti Drogas de la Fiscalía Nacional y actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, conversó con CHV Noticias AM y ahondó en el caso.

"Las hipótesis están abiertas, todavía la investigación no se ha inclinado por alguna de ellas, pero estamos hablando, de partida, de un crimen terrible, una persona maniatada, que finalmente estaba desaparecida, la data de muerte es de 20 días aproximadamente", declaró.

"Él parece que va con el pick up abierto esperando que esto caiga, que no cae y que por alguna razón decide dejarlo muy cerca para que se caiga frente al domicilio de la alcaldesa, y ese es el problema desde el punto de la vista de la hipótesis", explicó.

Continuó el académico: "Si aquello fue una elección determinada porque era el domicilio y lo sabían, y en ese caso la investigación lógicamente se agrava y adiciona una amenaza encubierta en contra de la alcaldesa"

"La investigación aún no arroja claridad porque la propia alcaldesa señala que no ha sido objeto previo de amenazas (...). Hasta ahora, para la propia alcaldesa, fue un hecho que ella jamás hubiese imaginado", cerró.
