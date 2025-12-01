“Pareciera que tiene problema con nosotros”: El cruce entre JC Rodríguez y Rodolfo Carter tras visita a la frontera - Chilevisión

El parlamentario electo por La Araucanía llegó este lunes a la zona fronteriza con Perú en medio de la crisis. Durante una entrevista con Contigo en la Mañana, protagonizó un tenso diálogo con los conductores.

Un tenso cruce en vivo protagonizaron Julio César Rodríguez y el senador electo Rodolfo Carter en Contigo de la Mañana, luego que este último visitara la zona fronteriza con Perú.

Carter, que en marzo representará a La Araucanía en el Senado, llegó este lunes hasta el paso de Chacalluta en el norte en medio de la crisis por personas migrantes varadas en el sector.

Según explicó el exalcalde de La Florida, acudió al lugar por petición del candidato presidencial José Antonio Kast.

El tenso cruce de JC Rodríguez y Rodolfo Carter

Todo partió cuando Andrea Arístegui, animadora del matinal de Chilevisión, le preguntó a Rodolfo Carter por qué se encontraba en el lugar siendo senador electo por La Araucanía y si se trataba de un acto de campaña.

Sin embargo, el futuro parlamentario se ofuscó en vivo por la pregunta, acusando una "doble intencionalidad".

Minutos después, Julio César le aclaró que "Andrea le hizo una pregunta muy pertinente y la respuesta era muy fácil: 'Voy a asumir en unos meses más y ahora estoy acá viendo la situación porque hablé con José Antonio'".

"¿Por qué esta confrontación? Pareciera que usted tuviera problemas con nosotros, más que nosotros con usted", agregó JC, a lo que Carter respondió: "No, nada".

"Hay una norma básica en cualquier debate: Dos contra uno no vale", agregó el exalcalde. "No diga eso (...) me metí súper tarde justamente para dejarlo hablar con Andrea", contestó Rodríguez.

"Usted permanentemente piensa que nosotros hacemos preguntas con mala intención y le estamos preguntando lo que mucha gente se hace, '¿qué hace Carter allá?'. Esa es la pregunta y eso es todo, pero no hay una mala intención", explicó el animador.

Sin embargo, la conversación continuó sin avanzar y el periodista le afirmó: "Usted es muy provocador, tiene que revisarse eso, nos deja en una situación muy compleja".

Revisa el momento acá: