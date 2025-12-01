 “Pareciera que tiene problema con nosotros”: El cruce entre JC Rodríguez y Rodolfo Carter tras visita a la frontera - Chilevisión
Minuto a minuto
Chile y Perú tuvieron reunión clave por crisis fronteriza: Esto pasará con los migrantes “Iba a cruzar la calle”: Madre de menor que salió de jardín y caminó descalzo en Valdivia rompe el silencio Tras llamado del PDG a votar nulo: Candidatos presidenciales luchan por los votos del electorado de Parisi Funcionario municipal acusado de chocar ebrio se dio a la fuga y se pasó una luz roja Incendio afecta histórico edificio de local comercial en cercanías de Plaza de Armas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/12/2025 11:29

“Pareciera que tiene problema con nosotros”: El cruce entre JC Rodríguez y Rodolfo Carter tras visita a la frontera

El parlamentario electo por La Araucanía llegó este lunes a la zona fronteriza con Perú en medio de la crisis. Durante una entrevista con Contigo en la Mañana, protagonizó un tenso diálogo con los conductores.

Publicado por CHV Noticias

Un tenso cruce en vivo protagonizaron Julio César Rodríguez y el senador electo Rodolfo Carter en Contigo de la Mañana, luego que este último visitara la zona fronteriza con Perú.

Carter, que en marzo representará a La Araucanía en el Senado, llegó este lunes hasta el paso de Chacalluta en el norte en medio de la crisis por personas migrantes varadas en el sector.

Según explicó el exalcalde de La Florida, acudió al lugar por petición del candidato presidencial José Antonio Kast.

El tenso cruce de JC Rodríguez y Rodolfo Carter

Todo partió cuando Andrea Arístegui, animadora del matinal de Chilevisión, le preguntó a Rodolfo Carter por qué se encontraba en el lugar siendo senador electo por La Araucanía y si se trataba de un acto de campaña.

Sin embargo, el futuro parlamentario se ofuscó en vivo por la pregunta, acusando una "doble intencionalidad".

Minutos después, Julio César le aclaró que "Andrea le hizo una pregunta muy pertinente y la respuesta era muy fácil: 'Voy a asumir en unos meses más y ahora estoy acá viendo la situación porque hablé con José Antonio'".

"¿Por qué esta confrontación? Pareciera que usted tuviera problemas con nosotros, más que nosotros con usted", agregó JC, a lo que Carter respondió: "No, nada".

"Hay una norma básica en cualquier debate: Dos contra uno no vale", agregó el exalcalde. "No diga eso (...) me metí súper tarde justamente para dejarlo hablar con Andrea", contestó Rodríguez.

"Usted permanentemente piensa que nosotros hacemos preguntas con mala intención y le estamos preguntando lo que mucha gente se hace, '¿qué hace Carter allá?'. Esa es la pregunta y eso es todo, pero no hay una mala intención", explicó el animador.

Sin embargo, la conversación continuó sin avanzar y el periodista le afirmó: "Usted es muy provocador, tiene que revisarse eso, nos deja en una situación muy compleja".

Revisa el momento acá:

Publicidad

Destacamos

Lo último

Lo más visto

Madre de reo decapitado en Concepción demandó al Estado y exige casi $300 millones

Vincent González Aguirre fue asesinado por su compañero de celda Diego Valdés San Martín el pasado 9 de diciembre de 2024.

01/12/2025

Tensión en la frontera: Reportan incidentes entre migrantes y policía peruana

En medio de ese contexto, en su intento por dejar nuestro país, migrantes indocumentados empujaron y forcejaron con la policía peruana.

01/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 13 comunas de Santiago este martes 2 de diciembre

Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Providencia, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Santiago, Cerrillos, Lo Espejo, Maipú y La Florida serán las comunas afectadas.

01/12/2025

Fueron casi 20 disparos: Un muerto y un herido dejó una balacera en Lo Espejo

Se investiga ajuste de cuentas, donde la persona lesionada sería un vecino que no tendría nada que ver en el asunto.

01/12/2025