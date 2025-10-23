 “Aquí en la Peni...”: JC Rodríguez en shock tras recibir audio desde la cárcel en pleno matinal - Chilevisión
¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del supuesto secuestro de joven en Temuco VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco Detienen a hombre que habría colaborado en fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso Tenía 20 años y viajó al sur en busca de trabajo: Revelan identidad de joven encontrado muerto en Temuco
23/10/2025 17:39

“Aquí en la Peni...”: JC Rodríguez en shock tras recibir audio desde la cárcel en pleno matinal

La insólita situación ocurrió en vivo durante la emisión de Contigo en la Mañana, justo cuando el animador cuestionaba el fácil acceso de la población penal a celulares e internet.

Publicado por CHV Noticias

Una insólita situación en vivo ocurrió este jueves en Contigo en la Mañana, luego de que Julio César Rodríguez recibiera un audio desde la cárcel en pleno programa.

Todo ocurrió cuando en el matinal de Chilevisión se abordaba el ataque en el penal Santiago 1 a los imputados por el fatal choque a un furgón escolar en Recoleta.

Este intento de agresión se viralizó en redes sociales debido a un video grabado por los mismos internos del recinto penal.

Ante esto, JC comenzó a criticar el uso de celular e internet al interior de las cárceles en Chile.

JC Rodríguez recibió audio en vivo desde la cárcel

En medio de la discusión, Rodríguez quiso hacer una prueba en vivo: “Yo haría un challenge temerario. Ahí está nuestro WhatsApp de denuncias. Mándennos un video ahora en tiempo real y graben la tele”.

Dicho y hecho. Al poco tiempo, el periodista leyó un mensaje que le llegó al celular: "JC, te lo grabé recién aquí en la galería cinco, choro".

“¡Julio Rodríguez! ¡De hoy día maldito ...! !Aquí en la Peni, en la galería cinco! ¡Qué pasa! ¡Soy el coco de la Pincoya“, se les escucha decir en el audio.

Este momento descolocó al resto del panel de Contigo en la Mañana, Andrea Arístegui, Allison Göhler y Eduardo de la Iglesia, quienes no podían creer lo que estaba ocurriendo.

"Te dio muestra de que te están viendo en vivo y en directo", reaccionó Eduardo, mientras que Allison indicó que con esto se comprueba que los presos tienen fácil acceso a tecnología.

Revisa el momento acá:

