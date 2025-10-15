“Usted es de fierro”: JC Rodríguez vivió temblor en plena transmisión de Contigo en la Mañana - Chilevisión

El animador del matinal de Chilevisión interrumpió un móvil de un allanamiento ante la sorpresa por el sismo que se percibió durante la mañana de este miércoles.

La mañana de este miércoles un sismo que se percibió en la zona central sorprendió a Julio César Rodríguez durante la emisión de Contigo en la Mañana.

El movimiento telúrico fue de magnitud 5.5 con epicentro en la región de Coquimbo, pero también se pudo pudo sentir con fuerza en la región Metropolitana.

El temblor ocurrió a las 8:43 horas, mientras el periodista Tomás Cancino reporteaba el caso de un allanamiento de Carabineros.

En ese contexto, el animador alertó de lo que estaba ocurriendo y se generó un simpático diálogo mientras ocurría el sismo.

“Estamos en vivo y en directo y hubo un temblor hace instantes. Lo constato porque estamos en vivo, seguramente en su casita se le movió un poquito el piso y las luces”, avisó Julio César Rodríguez, haciendo un llamado a la calma.

Tras la emergencia, el comunicador valoró la reacción de Tomás Cancino: “Usted está en la calle, usted no siente nada, usted es de fierro y está en medio de este allanamiento”.

