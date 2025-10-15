 Sismo sacude a la zona central: Esta fue la magnitud y las regiones afectadas - Chilevisión
15/10/2025 08:45

Sismo sacude a la zona central: Esta fue la magnitud y las regiones afectadas

El movimiento telúrico se produjo a las 8:43 horas de esta mañana y afectó al menos a tres regiones del país.

Publicado por CHV Noticias

En horas de la mañana de miércoles un sismo de mediana intensidad fue percibido en la zona central del país. 

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico fue de magnitud 5.5.

El epicentro, según informó el organismo, fue localizado a 10.24 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, por su parte, informó que el sismo alcanzó la intensidad VI escala Mercalli en Ovalle. Mientras que en el resto de la región fue de V.

Descartan tsunami en costas de Chile

Reportes en redes sociales apuntan a que el sismo registrado afectó a la zona comprendida entre la región de Coquimbo hasta la Metropolitana.

De momento, no se ha informado de personas heridas ni daños en viviendas o estructuras. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor.

