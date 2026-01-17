 Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Fernando: “Amenaza inminente a carretera” - Chilevisión
17/01/2026 17:23

Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Fernando: “Amenaza inminente a carretera”

De acuerdo a información técnica entregada por la Conaf, la emergencia se mantiene cerca de sectores poblados y mantiene una amenaza inminente a la carrtera principal Ruta 5 Sur.

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de San Fernando, Región de O'Higgins. 

Lo anterior luego de que se reportara un incendio forestal que mantiene cercanía con sectores habitados y "una amenaza inminente a carretera principal, ubicadas en el sector ruta 5 sur km 136". 

Personal de bomberos y equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar combatiendo la propagación de las llamas. 

