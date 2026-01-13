 Senapred declara alerta roja en Melipilla por incendio forestal - Chilevisión
13/01/2026 17:02

Senapred declara alerta roja en Melipilla por incendio forestal

En el lugar y para poder combatir las llamas, trabajan el cuerpo de bomberos de Melipilla más cuatro brigadas, tres helicópteros, un avión cisterna, un camión y una maquinaria pesada Conaf. 

Este martes, Senapred y Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial de la región Metropolitana, declararon alerta roja en la comuna de Melipilla por un incendio forestal de gran magnitud que afecta a la zona.

En el lugar y para poder combatir las llamas, trabajan el cuerpo de bomberos de Melipilla más cuatro brigadas, tres helicópteros, un avión cisterna, un camión y una maquinaria pesada Conaf. 

Las autoridades señalaron que no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas en el lugar. 

"Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", se indicó. 

