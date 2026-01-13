Senapred declara alerta roja en Melipilla por incendio forestal - Chilevisión

En el lugar y para poder combatir las llamas, trabajan el cuerpo de bomberos de Melipilla más cuatro brigadas, tres helicópteros, un avión cisterna, un camión y una maquinaria pesada Conaf.

Este martes, Senapred y Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial de la región Metropolitana, declararon alerta roja en la comuna de Melipilla por un incendio forestal de gran magnitud que afecta a la zona.

En el lugar y para poder combatir las llamas, trabajan el cuerpo de bomberos de Melipilla más cuatro brigadas, tres helicópteros, un avión cisterna, un camión y una maquinaria pesada Conaf.

Las autoridades señalaron que no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas en el lugar.