Senapred declara alerta roja en Melipilla por incendio forestal - Chilevisión

En el lugar y para poder combatir las llamas, trabajan el cuerpo de bomberos de Melipilla más cuatro brigadas, tres helicópteros, un avión cisterna, un camión y una maquinaria pesada Conaf.
Este martes, Senapred y Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial de la región Metropolitana, declararon alerta roja en la comuna de Melipilla por un incendio forestal de gran magnitud que afecta a la zona.
Las autoridades señalaron que no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas en el lugar.
"Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", se indicó.