La revelación de Di Mondo en Primer Plano: Contó que vive con VIH y cómo lo diagnosticaron - Chilevisión

El ícono de la moda conversó con Julio Cesar Rodrigo y Fran García Huidobro respecto al complejo momento personal por el que ha atravesado en el último tiempo.

Durante la noche de este domingo, Di Mondo conversó en exclusiva con Primer Plano respecto a la situación personal por la que atraviesa en el último tiempo.

En una íntima conversación con Julio César y Fran García-Huidobro, el icono de la moda utilizó el espacio televisivo para revelar que vive con VIH y cómo se enteró del diagnóstico en septiembre del año pasado.

"La vida me ha enseñado a ser una persona bastante fuerte", indicó durante la confesión.

Di Mondo revela en Primer Plano que vive con VIH y cómo se enteró

Durante la entrevista con el estelar de Chilevisión, Di Mondo contó que se enteró de la noticia en septiembre del 2025.

"Es algo de lo que nunca me voy a olvidar. Un viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas de la tarde me dicen que el doctor me debe dar una noticia de diagnóstico bastante grave", comenzó.

"El doctor me cuenta que tengo VIH. Salí VIH positivo y te juro que en ese momento me pegaron una cachetada. Me sentí un poco mareado", detalló.

Finalmente, agregó que esto lo pilló como una sorpresa total. "Fue difícil la noticia, esa noche la tuve que absorber".

Especialista aborda la triterapia que mantiene Di Mondo

El vicepresidente de la corporación SIDA Chile e inmunólogo de la Clínica Las Condes, Pablo Herra, señaló que "una persona que vive con VIH que se diagnostica oportunamente y que inicia el tratamiento adecuadamente y que es adherente al tratamiento puede llevar una vida bastante normal".

"Con el tratamiento se detiene la progresión de la enfermedad. Hay que ser claro: no es una cura, todavía no tenemos cura para esto", continuó.

Finalmente, agregó que lo que hace la triterapia es evitar que el virus se transmita.

"El tratamiento hace que la infección se transforme en una condición crónica en que hay que tomar tratamiento todos los días para que el virus no vuelva a reactivarse".

A continuación puedes ver la entrevista completa