Daniella Campos a las lágrimas: El conflicto entre Mario Velasco, Adriana Barrientos y Sergio Rojas - Chilevisión

Luego de que Adriana Barrientos hablara sobre su enemistad con Sergio Rojas, el panelista arremetió contra la modelo y Mario Velasco. Daniella Campos terminó llorando.

Esta semana Adriana Barrientos y Sergio Rojas se enfrascaron en una polémica donde terminó involucrado Mario Velasco, que arremetió con todo contra el periodista.

En la polémica también se vio involucrada Daniella Campos, quien terminó llorando y ofreciendo discúlpas públicamente a sus compañeros por no haber frenado los dichos de Sergio Rojas.

¿Qué pasó entre Adriana Barrientos, Mario Velasco y Segrio Rojas?

Todo comenzó a inicios de semana, cuando Adriana Barrientos habló sobre la pelea entre Mariela Sotomayor y Sergio Rojas. En ese contexto, ella revivió en Zona de Estrellas su enemistad con el periodista.

Rojas utilizó su programa Que Te Lo Digo para acusar a Barrientos de ejercer el comercio sexual, algo que ella respondió en una llamada transmitida en vivo: "Un dia de la noche a la mañana te vuelves loco, Sergio, y empiezas a arremeter contra mí (...) Eso es muy feo", sentenció Adriana.

En dicha instancia, Rojas también tuvo palabras para Mario Velasco: "Falta al programa por irse de carrete y no estar en condiciones de ir a trabajar".

Sin embargo, Velasco respondió con todo: "Te diría que andar viendo la paja en el ojo ajeno cuando uno tiene así una viga en el propio es de hipócrita, es de mar..., de poco hombre, de falso, de cucaracha", y llamó al periodista a hablar en privado.

"Te voy a esperar hoy día, para que lo hablemos personalmente. Porque me aburrí, porque no soy de mandar recados. Así que vente rapidito. Te voy a estar esperando para que lo hablemos los dos en una oficina en este canal, porque me aburriste", señaló Mario.

Sin embargo Daniella Campos terminó llorando en dicha instancia y ofreció disculpas públicas a sus compañeros por no haberlos defendido y haber instado a Rojas a seguir hablando sobre ellos.

"Me tomó de sorpresa como a todos, no se habló en pauta, yo no sabía, no era algo preparado", señaló Campos, quien además agregó: "Debí haber sido más enérgica y haber dicho: 'Eso no se hace, yo no lo avalo'".

Finalmente la panelista concluyó: "Me fui con un dolor de cabeza fuertísimo a mi cama (...) ayer me hizo sentir muy incómoda y quiero ofrecerle las disculpas públicas a mi compañera Adriana y a Mario Velasco, conductor del programa".