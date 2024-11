Estefanía Galeota da portazo a amistad con Mario Velasco tras ruptura: “Pero le deseo lo mejor” - Chilevisión

Fue esta semana cuando el conductor de televisión dio a conocer el término de su relación con la ex Gran Hermano. Ahora, fue la propia modelo quien entregó su versión de lo ocurrido.

La ex jugadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile Estefanía Galeota se refirió esta semana a su quiebre sentimental con Mario Velasco, luego de cerca de un año de romance.

En conversación con Las Últimas Noticias, la modelo calificó la ruptura como "algo triste para ambos" y ahondó en los motivos que llevaron a la separación.

"Uno apuesta al proyecto y si no funciona es lamentable para los dos involucrados", reflexionó, para luego confesar que "fue por un tema de compatibilidad, de nada más".

Junto con lo anterior, subrayó que "Independiente de quién tomó la decisión de terminar, nadie es dueño de nadie ni de tomar decisiones que la otra persona necesita". "Es un tema de nuestro fiato, va por ese lado", recalcó.

Estefanía Galeota sobre Mario Velasco: "Mis ex no son mis amigos"

Por otra parte, Galeota desclasificó que, si bien terminaron en buenos terminos, no pretende mantener una relación con él. "Quedamos en términos cordiales, no amigos. Mis ex no son mis amigos. No creo que seamos amigos en un futuro pero le deseo lo mejor", puntualizó.

"Probablemente nos sigamos topando en círculos en común, pero lo que tengamos que conversar será así, y si no, no hay drama", cerró la chica reality.