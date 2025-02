“No hablo con ella desde...” Antonella Ríos está muy molesta y cortó relación con reconocida panelista de farándula - Chilevisión

El conflicto que aqueja a la actriz nació a raíz de un comentario de Michael Roldán que no cayó nada bien y que desató un altercado con otra famosa que defendió a "Guaguito".

Antonella Ríos reconoció que cortó relación con Adriana Barrientos tras un episodio que ocurrió luego de la mediática encerrona de la cual fue víctima la actriz y donde estaba acompañada de Marcelo Barticciotto.

Todo comenzó cuando Michael Roldán hizo un comentario que no cayó nada bien en Antonella, ya que realizó una broma en doble sentido sobre el episodio delictual en el que fueron víctimas Ríos y Barticciotto.

Tras esto, Adriana Barrientos defendió a "Guaguito" en el conflicto: "Las opiniones de Antonella Ríos sobre Michael Roldán vienen cuando uno está número uno... A mí me da la sensación que Antonella Ríos se puso picuda con Michael, terrible".

Por último, en aquel momento la "Leona" agregó: "Si Michael Roldán lanza una cosita pequeña que te sirve para explotar en los medios y te sirve para explotar en polémica... Michael se están colgando de ti".

La respuesta de Antonella Ríos a Adriana Barrientos

Tras estos dichos, no tardó en llegar la respuesta de Antonella Ríos. "El problema no es contigo Adriana, ¿Por qué te estás tratando de colgar de una situación en la que nadie te invitó? Te metes en la micro por atrás, no pagas pasajes y quieres andar chofereando".

Ahora, y en el programa "Que te digo" de Zona Latina, la actriz confirmó el quiebre. "Yo no hablo con ella desde que dijo que yo andaba lloriqueando. Desde ahí que no habló con ella. Le corté el gas y le corté el calefont".