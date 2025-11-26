 Edymar Acevedo encaró la crítica que más se repite en Fiebre de Baile: “Una maestra jamás…” - Chilevisión
26/11/2025 10:58

Edymar Acevedo encaró la crítica que más se repite en Fiebre de Baile: “Una maestra jamás…”

La destacada bailarina y jurado del estelar de baile de Chilevisión se refirió a los supuestos favoritismos que tendrían los miembros por algunos participantes. Esta fue su respuesta frente a las reiteradas críticas.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La maestra Edymar Acevedo envió un claro mensaje a los participantes y al público de Fiebre de Baile luego de una repetida crítica en torno a la labor de los jurados

La destacada bailarina tomó la palabra tras la presentación de Cony Capelli, quien buscó la inmunidad al ritmo de un merengue. 

Justo cuando estaba destacando su performance, se tomó un minuto para hablar sobre los supuestos favoritismos que han acusado algunos participantes. 

“La veo hermosa, divina como siempre y no es favoritismo”, aclaró. 

Maestra Edymar descartó favoritismo

Cony Capelli celebró el mensaje de la maestra e intervino para señalar que la respuesta era para un comentario que hizo Faloon Larraguibel

“Ella fue la dijo que la maestra tenía favoritismo o algo así. En verdad ella dijo que el jurado tenía favoritismo por mí”, lanzó la ganadora de Gran Hermano. 

Edymar Acevedo decidió zanjar la polémica y frente a los cuestionamientos envió un claro mensaje: “Una maestra jamás puede tener favoritismos”.

"A mi me encanta verte brillar y hoy lo hiciste junto a David. No puedo dejar de destacar la importancia de la danza clásica que es la base fundamental para cada baile”, agregó sobre la presentación. 

