Cony Capelli reveló estar atravesando complejo cuadro médico: “Mañana espero...” - Chilevisión

La bailarina Constanza Capelli, flamante participante de Fiebre de Baile, subió una serie de publicaciones en las que se le ve afectada por una enfermedad.

Constanza Capelli, una de las principales figuras de Fiebre de Baile, reveló a sus seguidores estar atravesando un complejo cuadro de salud.

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano Chile publicó una fotografía en la que muestra su difícil situación.

En la postal se le ve acostada y con su brazo conectado a un suero, a la que la bailarina le agregó el siguiente mensaje: "Mañana espero estar operativa. Vamos Chile".

En otra de las publicaciones, dando a entender que su situación le ha imposibilitado hacer algunas cosas, Capelli compartió una reflexión sobre salud y trabajo, haciendo hincapié en la importancia de preocuparse por uno mismo.

"La salud siempre va a ir por encima de cualquier cosa/trabajo/compromiso. El faltar a un compromiso laboral por salud NO es falta de profesionalismo", escribió.

La participante de Fiebre de Baile complementó opinando que "la competencia no es más que eso, una competencia" y diciendo que "los resultados de ella ni siquiera te definen".

"La vida, la salud, la salud mental, tus valores, eso te define. El resto es confeti", cerró.

Mira acá las fotos: